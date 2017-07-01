Власти Санкт-Петербурга проводят переговоры с руководством Hyundai Motor об открытии на заводе компании под Сестрорецком производства электромобилей. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с мэром Сеула Паком Вонсуном в Смольном, сообщает ТАСС.

«В Санкт-Петербурге есть предприятия, которые производят комплектующие», - пояснил Георгий Полтавченко.

По его словам, ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает на внутренний рынок и поставляет продукцию на Украину, в Казахстан, Белоруссию и Грузию, а в перспективе выйдет в страны Ближнего Востока.

Председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин уточнил, что в данный момент прорабатывается возможность расширения существующего предприятия с учетом производства электромобилей, но пока конкретных параметров нет.