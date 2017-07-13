Россия может отказаться от встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шэннона, намеченной на 17 июля в Вашингтоне. Это произойдет, если США не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной дипломатической собственности РФ и не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций, сказал «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. Между тем, как заявил «Известиям» Сергей Рябков, Москва отреагирует на арест своего имущества в случае его невозврата. При этом, по словам собеседников «Известий» в Госдепартаменте и посольстве США в России, американская сторона уже начала активно готовиться к консультациям.

Не комментируя встречу в Вашингтоне, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Известиям», что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах.

— В международных отношениях не должно быть места подобным проявлениям. Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности. Что касается нашей реакции, то мы будем реагировать. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем, — сказал «Известиям» Сергей Рябков.

Между тем на официальном уровне Россия пока не подтвердила и не опровергла свое участие в консультациях с замгоссекретаря Томасом Шэнноном. По словам российских дипломатических источников «Известий», о принятом решении по анонсированной Госдепартаментом встрече на брифинге сообщит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время Вашингтон уже начал активную подготовительную работу к предстоящей встрече, которая запланирована на 17 июля в американской столице. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник пресс-службы Госдепартамента Фрэнки Штурм. А по словам пресс-секретаря американского посольства в Москве Марии Олсон, стороны планируют рассмотреть вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

— В широком смысле планируется обсудить наше взаимодействие с российским правительством и продолжить изучение возможностей улучшения отношений между США и Россией, — сказала «Известиям» представитель американского дипведомства в Москве.

Напомним, что предыдущий раунд консультаций был запланирован на 23 июня, однако после принятия нового пакета антироссийских санкций в Москве решили отказаться от участия в переговорах.

Дипломатические отношения России и США были осложнены в декабре 2016 года. Администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта посольской собственности — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Москва, ссылаясь на международные документы, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, требует возврата недвижимости. Более того, придерживаясь общепринятого принципа «зеркальности», Россия обещает предпринять ответные меры, если имущество не будет возвращено.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что Москва рассматривает высылку около 30 американских дипломатов, а также санкции в отношении собственности США на российской территории. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, речь идет о даче в Серебряном Бору и складском помещении в Москве.

По мнению экс-замгенсекретаря ООН Сергея Орджоникидзе, Москва готова к обсуждению всех вопросов двусторонней повестки, однако должна быть решена проблема дипсобственности.

— Арест российского имущества, имеющего дипломатический статус, — в высшей степени хамство. За свою почти 45-летнюю карьеру в дипломатии я не припомню случая, когда бы конфисковывалась собственность с особым статусом, — сказал дипломат «Известиям».

По мнению эксперта, если вопрос о возврате российского имущества и прекращении давления на российских дипломатов будет обсуждаться американской стороной, Россия пойдет навстречу, а если нет — Москва может отказаться от консультаций.