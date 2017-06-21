США выразили сожаление в связи с отказом России от двухсторонних консультаций. С таким заявлением выступила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США — Россия», — говорится в комментарии госдепартамента.

Ранее МИД РФ сообщил об отмене российско-американских консультаций из-за решения США расширить санкции.

Замминистра Сергей Рябков подчеркнул, что в настоящий для встречи с и.о. госсекретаря США Томасом Шенноном «не собирается содержания».

Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает «тешить себя иллюзиями», что на Россию можно «надавить», однако эти попытки тщетны. Рябков выразил надежду, что власти США осознают этот факт, и стороны вернутся к двустороннему диалогу.