Москва рассчитывает, что Вашингтон исправит проблему с арестом российской дипсобственности в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на то, что какая-то политическая воля будет все-таки продемонстрирована со стороны наших коллег в США с тем, чтобы исправить допущенные нарушения международного права», — заявил журналистам Песков.

Представитель Кремля также отметил, что эта ситуация является беспрецедентной «с точки зрения двусторонних российско-американских отношений и с точки зрения международного права».

Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, обсуждали ли Трамп с Путиным ситуацию с дипсобственностью РФ на саммите G20 в Гамбурге.

Напомним, прежняя администрация президента в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций. В частности, США закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.