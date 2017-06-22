Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что отмена консультаций замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя американского госсекретаря Томаса Шеннона не означает полной отмены работы в данном формате.

«Что касается того, навсегда ли отменен [формат] либо это отказ в принципе от формата, — нет», — сказала она в ходе регулярного брифинга для прессы.

Захарова отметила, что в данном случае речь идет только об отмене данного конкретного раунда из-за созданной американской стороной атмосферы.