Москва может пойти на крайние меры в вопросе об изъятой в США российской дипсобственности. Как рассказал «Известиям» источник в МИД России, в качестве зеркальных мер планируется выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России . К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года . Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

О том, что Вашингтон не намерен снимать арест с дипломатической собственности России на территории США, «Известиям» рассказал в конце прошлой недели высокопоставленный источник на Смоленской площади. После прошедших переговоров лидеров двух стран на саммите G20, где тема дипсобственности также поднималась, стало ясно, что Штаты не представили плана по урегулированию кризиса. Решение США, по словам источника, вынуждает Россию ответить зеркально — выслать около 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в России. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа недружественные действия Вашингтона тоже не могут.

— Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры, — отметил источник «Известий» в МИДе.

Ранее другой собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах отметил, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Известиям», что Россия и так выжидала полгода урегулирования новой администрацией США дипломатического кризиса, понимая, что «это было желание Обамы испортить начало президентства Трампа».

— Но, к сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия — уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы — другого способа общения с Россией быть не может , — резюмировал сенатор.

Решение о наложении ареста на две принадлежащие России дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне и высылке 35 российских дипломатов было принято в конце прошлого года бывшим президентом США Бараком Обамой. Официальным поводом прослужили обвинения якобы во вмешательстве Москвы в ход американских выборов.

Высылку дипломатов и арест собственности многие расценили как стремление уходящего президента максимально усложнить своему нежеланному преемнику любые попытки наладить диалог с Москвой. Ведь, исходя из принятого в международной дипломатии принципа зеркальности ответных мер, Россия должна была ответить высылкой такого же числа американских дипломатов и арестом американской собственности. Однако российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет «опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не станет высылать американцев.

Такое решение, по мнению аналитиков, было принято не без расчета на то, что администрация Дональда Трампа отменит решение по собственности и высылке дипломатов. В середине мая по следам встречи в Вашингтоне главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом Трампом в СМИ появилась информация о том, что американская сторона готова идти навстречу России и отменить арест дипломатической собственности. В Москве были почти уверены, что Белый дом просто выжидает подходящий момент, чтобы объявить о таком решении с минимальными имиджевыми потерями для себя.

Однако этого не произошло. Более того, по данным The Washington Post, администрация Трампа в июне даже изучала возможность снятия дипломатический неприкосновенности с собственности России. По заявлениям анонимных чиновников американским СМИ, в Белом доме рассматривалась и идея увязать вопрос о российской недвижимости с возобновлением Россией практики усыновления американскими парами российских сирот (запрет был введен Москвой около четырех лет назад).

Последним подтверждением противодействия американского политического истэблишмента любым попыткам мирно урегулировать вопрос с российской недвижимостью в США стало письмо трех членов комитета по иностранным делам сената США, призывающее президента не возвращать России арестованное имущество. Письмо было направлено президенту Трампу в четверг вечером, накануне его встречи в Гамбурге с российским лидером.