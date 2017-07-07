США не должны возвращать изъятую ранее у России дипломатическую собственность. Такую позицию высказали три американских сенатора.

Республиканцы Марко Рубио и Джонни Айзаксон, а также демократ Джин Шахин призвали президента США Дональда Трампа не возвращать России дипсобственность. По их мнению, этот шаг приведет к серьезным последствиям.

Сенаторы полагают, что возвращение дипсобственности «укрепит президента России Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий по всему миру», передает «РИА Новости».

«Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки», — резюмировали политики.

В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы закрыла доступ к так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп затронут этот вопрос во время встречи на саммите G20, которая пройдет в пятницу, 7 июля.