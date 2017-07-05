Российский лидер Владимир Путин на первой встрече с Дональдом Трампом будет иметь преимущество, поскольку обладает значительно большим внешнеполитическим опытом, чем новый американский президент.

Такое мнение в среду привели СМИ, ссылаясь на ветеранов внешнеполитического ведомства США. По мнению помощника американского министерства обороны по делам России и Украины Эвелин Фаркас, Трампа могут переиграть.

По ее мнению, американский лидер «склонен к лести, а Путин очень хорошо разбирается в психологии нашего президента».

Бывший посол США в России Уильям Бернс, отметил, что президент РФ прибудет на встречу хорошо подготовленным и «важно, чтобы американская сторона также была хорошо подготовлена».

По версии СМИ, встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 заложит основу для американо-российских отношений на предстоящие четыре года.