Государственный департамент Соединенных Штатов не имеет данных о переносе двусторонних консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. После отмены их встречи другую дату пока не назначили, пишет «РИА Новости».

В ходе регулярного брифинга представитель американского ведомства Хизер Науэрт на вопрос журналистов, будет ли встреча, заявила, что в настоящее время дата пересматривается.

Как заявила представитель МИД РФ ранее, отмена раунда консультаций между Рябковым и Шенноном не означает прекращения работы в этом формате.