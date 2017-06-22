У Госдепа нет информации о переносе переговоров Рябкова и Шеннона
Государственный департамент Соединенных Штатов не имеет данных о переносе двусторонних консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. После отмены их встречи другую дату пока не назначили, пишет «РИА Новости».
В ходе регулярного брифинга представитель американского ведомства Хизер Науэрт на вопрос журналистов, будет ли встреча, заявила, что в настоящее время дата пересматривается.
Как заявила представитель МИД РФ ранее, отмена раунда консультаций между Рябковым и Шенноном не означает прекращения работы в этом формате.