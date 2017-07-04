Строительство двух уникальных судов-кабелеукладчиков проекта 15310 продолжится в Крыму. В январе 2015 году корабли «Волга» и «Вятка» были заложены в Зеленодольске на заводе имени А. М. Горького (Республика Татарстан). Но, как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, в конце прошлого года они были переведены в Керчь на завод «Залив», где и будут достроены. «Волга» и «Вятка» способны с особой точностью укладывать кабель на глубину в десятки метров, а если надо, то поднимать и ремонтировать уже проложенные линии. При этом им не помешают шторм, сильный ветер, льды, дождь и снег. По словам экспертов, суда проекта 15310 необходимы российскому военно-морскому флоту для создания инфраструктуры в Арктике.

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, в настоящее время оба судна-кабелеукладчика находятся в сухом судостроительном доке на заводе «Залив» (с 2014 года принадлежит Зеленодольскому судостроительному заводу). По предварительным планам сдача «Волги» намечена на следующий год. «Вятка» же должна пополнить Военно-морской флот не ранее 2019 года.

- Учитывая размер и водоизмещение этих кораблей, было принято решение строить их на предприятии, имеющем непосредственный выход к морю, ­- рассказал «Известиям» директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству "Зеленодольского завода имени А.М. Горького" Сергей Руденко. – По Волге они бы, просто, не прошли.

При длине около 135 метров, водоизмещение судна проекта 15310 составляет более 10 тысяч тонн. Новейшие кабелеукладчики — это суда ледокольного типа. Они относятся к пятому ледовому классу, то есть могут самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до одного метра в летне-осеннюю. Бортовое оборудование «Волги» и «Вятки» позволяет в течении 50 суток с точностью до нескольких сантиметров укладывать оптоволоконные кабели, а также другое подводное оборудование.

— «Волга» и «Вятка» — одни из самых «закрытых» кораблей в российском Военно-морском флоте, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Об их строительстве и планах применения известно очень мало. В 1980-е годы данный класс судов строился для ВМФ Советского Союза на иностранных верфях. По своим характеристикам суда проекта 15310 — одни из лучших в мире в своем классе. Их ближайшие западные аналоги работают во льдах с большими ограничениями и при шторме сразу же прекращают прокладку кабеля. Тогда как для «Волги» и «Вятки» арктические моря со штормами — нормальная рабочая среда.

Как отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев, сейчас российское военное ведомство активно создает инфраструктуру в Арктике. Но без современных систем связи и обмена информацией арктические базы и аэродромы окажутся в сложном положении.

— Организация систем связи в Арктике всегда была сопряжена с большими трудностями, — отметил эксперт. — Помимо возведения жилых построек, ангаров, взлетно-посадочных полос и радиолокаторов требуется проложить тысячи миль кабелей связи. Ведь радиосвязь в условиях арктических регионов, особенно на дальних расстояниях, работает весьма ненадежно. Но линии связи мало просто проложить. Их требуется обслуживать, а затем совершенствовать. И это всё в экстремальных условиях арктических морей. Также в настоящее время Россия создает глобальную систему морского слежения. Эта работа известна под шифром «Гармония». «Волга» и «Вятка» могут принять участие в ее создании.

С начала 2010-х годов российское военное ведомство занимается формированием инфраструктуры в Арктике. За это время в регионе построено несколько военных баз, оснащенных средствами противовоздушной обороны и противокорабельными ракетами. Также восстановлено несколько построенных еще в советское время аэродромов. Российские военные корабли постоянно совершают плавания по Северному морскому пути.