Поставили поток: Северо-Крымский канал разминирован

Саперы ВС РФ завершили работы по разминированию гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, обеспечивающего работу завода «Крымский титан». Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
Отступающие украинские националисты заминировали гидротехнические сооружения канала, онако боеприпасы были обнаружены специалистами ВС РФ
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Кинологи ВС РФ и их собаки отлично показали себя во время работ по разминированию
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Газовые трубы, проходящие над Северо-Крымским каналом, в настоящее время в полной безопасности
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Фото: РИА Новости
Заложенные украинскими националистами мины были уничтожены методом управляемого подрыва
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Фото: РИА Новости
Сапер готовит управляемый подрыв оставленной украинскими националистами взрывчатки у шлюза Северо-Крымского канала
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Фото: РИА Новости
Больше этот смертоносный «подарок» бежавших боевиков никому не угрожает
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Фото: РИА Новости
Кинологи со специально обученными собаками метр за метров проверили территорию вокруг шлюзов канала
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Фото: РИА Новости
Военнослужащий ВС РФ открывает шлюз по которому будет поступать вода из Северо-Крымского канала в водохранилище завода «Крымский титан»
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Фото: РИА Новости
Вода Северо-Крымского канала признана пригодной и для использования в сельском хозяйстве
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