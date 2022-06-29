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Пролилось с небес: буйство стихии в Крыму

На полуострове вышли из берегов реки, подтоплены дома
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Из-за продолжительных проливных дождей в Крыму наблюдаются подтопления жилых строений, разрушение дамб, дорог и мостов. Что происходит в республике из-за непогоды — в фотогалерее «Известий»
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На территории Симферопольского района был введен временный режим ЧС
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Подтоплены около 250 домов, пострадало более 20 дорог и разрушены два моста
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Симферополе вода затопила отдельные улицы, в ликвидации последствий непогоды участвуют 60 единиц техники
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
По данным синоптиков, за несколько дней в регионе выпало 124 мм осадков
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Региональное МЧС оценивает число пострадавших от подтоплений в 800 человек
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Наиболее сложная обстановка сложилась в Добровском, Мазанском, Перовском и Трудовском поселениях
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Симферополе коммунальные служб и подразделения МЧС принимают экстренные меры
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Прорваны дамбы в селе Украинка и на Грушевом озере в селе Константиновка, что привело к затоплению близлежащих территорий
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Синоптики предупреждают о возможности дальнейшего подъема уровня воды в крымских реках
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Роспотребнадзор предостерег от купания в море у южных берегов Крыма в связи с загрязненностью воды
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Потопы в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Сотрудники МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от стихии
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