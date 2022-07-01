Прямая связь: открылось автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями

1 июля в 6:30 утра с городского автовокзала Херсона отправился первый пассажирский автобус в Симферополь. Для жителей города это стало важным событием, ведь после 2014 года связь между регионами практически остановилась и, чтобы повидать родных, людям приходилось преодолевать две границы и тратить многие часы на дорогу. Теперь транспортное сообщение будет прямым, быстрым и недорогим. О том, как прошли первые автобусные рейсы, — в фотогалерее «Известий»