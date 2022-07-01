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Прямая связь: открылось автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями

Общественный транспорт свяжет Херсон и Симферополь впервые с 2014 года
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
1 июля в 6:30 утра с городского автовокзала Херсона отправился первый пассажирский автобус в Симферополь. Для жителей города это стало важным событием, ведь после 2014 года связь между регионами практически остановилась и, чтобы повидать родных, людям приходилось преодолевать две границы и тратить многие часы на дорогу. Теперь транспортное сообщение будет прямым, быстрым и недорогим. О том, как прошли первые автобусные рейсы, — в фотогалерее «Известий»
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Об открытии автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями накануне объявил глава Крыма Сергей Аксенов
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Автобусы будут отправляться из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск несколько раз в день
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Как объявили власти Крыма, автобусы, направляющиеся из Симферополя в Херсонскую и Запорожскую области, будет сопровождать вооруженная охрана
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
По сообщению крымских властей, в первый день автобусным сообщением между Крымом, Херсонской и Запорожской областями воспользовалось более трех десятков пассажиров
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Пока автобусы будут курсировать по каждому из направлений дважды в день. В будущем частоту при необходимости увеличат
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На границе Крыма пассажирам предстоит пройти через специальный пункт пропуска и пересесть на другой — крымский — автобус
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Безопасность пассажиров будет обеспечивать Росгвардия
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Украина прекратила прямое железнодорожное сообщение с Крымом после воссоединения региона с Россией в 2014 году
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Открытие автобусного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Первые пассажиры рады возможности беспрепятственно ездить в соседние области: раньше многим приходилось добираться из Симферополя в Херсон через Москву
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