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Общее дело: продолжается эвакуация мирных жителей с завода «Азот»

Среди спасенных женщины, дети и старики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем
Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем
25 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что на территории предприятия могут находиться сотни гражданских лиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эштрем
К вечеру воскресенья с территории завода было эвакуировано более 1000 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Только за 26 июня удалось вывести из опасной зоны около 250 гражданских, как рассказал посол ЛНР в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
«Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС ЛНР их размещает», — рассказал представитель военной комендатуры ЛНР в Северодонецке с позывным Фазан
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Командир штурмовой роты спецназа "Ахмат" с позывным "Кипиш" на территории завода "Азот", где продолжается эвакуация мирных жителей. Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» с позывным Кипиш руководит эвакуацией мирных жителей
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Командир батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР с позывным "Белый" и мирные жители во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Командир батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР с позывным Белый показывает безопасное направление выхода гражданским лицам
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Мирные жители во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Мирных жителей вывозят в безопасное место армейскими грузовиками
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Мирные жители в автомобиле во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине.
Фото: ТАСС/Александр Река
Отдельные мирные жители выбираются с территории на частном автотранспорте
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Вид на территорию завода "Азот", где продолжается эвакуация мирных жителей. Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
В субботу, 25 июня, стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Мирные жители во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России
На весь экран
Украина. Луганская область. Северодонецк. Военнослужащие ЛНР помогают мирным жителям во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Представители Народной милиции (НМ) ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот», находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Мирные жители во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой
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Фото: ТАСС/Александр Река
Украинские националисты удерживали на территории завода стариков, женщин и детей
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Женщины недалеко от завода "Азот", где продолжается эвакуация мирных жителей. Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Жители Северодонецка встречают спасенных земляков за периметром завода
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Мирные жители во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Военнослужащие сил ЛНР и ВС России в первую очередь оказывают помощь эвакуированным детям и старикам
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Украина. Луганская область. Северодонецк. Автомобиль с мирными жителями во время эвакуации с территории завода "Азот". Эвакуация стала возможной после того, как территория предприятия полностью перешла под контроль сил ЛНР и России. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине
Фото: ТАСС/Александр Река
Операция по спасению мирных жителей из подземелий завода продолжается
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