Своя земля: что происходит в Северодонецке

Большая часть Северодонецка освобождена от украинских боевиков. Зачистка продолжается лишь на территории завода «Азот», где укрылись военные ВСУ, захватив с собой в качестве заложников более тысячи мирных жителей. Что сейчас происходит в городе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Российские военные и Народная милиция ЛНР контролируют весь город и уже закрепились в промышленной зоне завода «Азот»
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Эвакуация мирных жителей из прилегающих районов продолжается
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Многие здания в городе разрушены
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Бойцы ЛНР собирают оружие, брошенное при отступлении военными ВСУ. Например, этот американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Мирные жители наконец могут покинуть опасную зону
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Военнослужащие ЛНР эвакуируют людей из районов, примыкающих к территории завода «Азот»
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Затрудняет зачистку предприятия от украинских боевиков то, что там расположено много цистерн с ядохимикатами, опасными и взрывчатыми веществами
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Эвакуацию сотен мирных жителей, заблокированных на «Азоте», боевики сорвали
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Находиться в городе пока опасно. Местная жительница Юлия Погорелова с сыном Колей прячутся в подвале во время минометного обстрела ВСУ жилого квартала
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Людей эвакуируют из города на автобусах и поездах
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Без помощи военных вырваться из Северодонецка живым нелегко — пути эвакуации ВСУ накрывают плотным огнем
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Желающих эвакуироваться много, но люди пока боятся покидать подвалы
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Наши военные пытались предупредить националистов о зеленом коридоре для мирных жителей, но те начали бить из орудий именно туда
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Кому-то из покидающих подвалы надо помочь с вещами, кого-то подбодрить, отвлечь от грохота снарядов
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
В городской больнице людям оказывают медицинскую помощь
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
У местных жителей не осталось средств к существованию — они рассказывают, что как только город был освобожден, с их счетов Украина списала все средства
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