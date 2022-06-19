Своя земля: что происходит в Северодонецке

Большая часть Северодонецка освобождена от украинских боевиков. Зачистка продолжается лишь на территории завода «Азот», где укрылись военные ВСУ, захватив с собой в качестве заложников более тысячи мирных жителей. Что сейчас происходит в городе — в фотогалерее «Известий»