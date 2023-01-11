Песах 2023: когда начинается, суть праздника, что должно быть на столе

В четверг, 6 апреля 2023 года, отмечается Песах (еврейская Пасха), который напоминает об исходе евреев из Египта.

Вне Израиля празднования длятся восемь дней — с вечера 5 апреля до ночи 15 апреля.

«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение», — отмечал ранее Владимир Путин во время своих поздравлений российским евреям.

На протяжении всех дней праздника верующие не едят хлеб и все продукты брожения. Причина: евреи, спешно покидавшие Египет, не дождались созревания хлеб, в пустыне им пришлось питаться мацей (пресными хлебцами).

Вечером 14 нисана вся семья после захода солнца собирается на седер. На ужин также приглашают малоимущих и тех людей, которые не могут отпраздновать Песах с близкими.

Евреи едят мацу, марор (горькая зелень), харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников), фаршированную рыбу.

Взрослые выпивают четыре бокала вина — кратко числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал наливают и оставляют нетронутым — он предназначен для пророка Элияха. Во время седера читают молитвы.

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