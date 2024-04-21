С праздником Песах: красивые открытки и поздравления с еврейской Пасхой

Песах — один из самых важных праздников для иудеев. Он отмечается весной в память об исходе евреев из Египта. Именно с него наступает год в еврейском календаре. Торжество служит не только символом освобождения от многовекового рабства, но и поводом для евреев всего мира вспомнить о том, что все они — единый народ. В 2025 году Песах начнут отмечать на закате 12 апреля и закончат отмечать на закате 19 апреля. В разных странах продолжительность этого древнего праздника различна. Например, в Израиле он длится семь дней, а за пределами страны — восемь. Первый и последний дни торжества всегда выходные, остальные считают «праздничными буднями». К празднику «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления, которые можно отправить близким.

Открытки и картинки с праздником Песах в 2025 году

Независимо от места проживания, традиции праздника остаются неизменными уже долгие столетия. Песах ежегодно отмечают как в религиозных, так и светских семьях.

По многовековому обычаю, вечером первого дня вся семья собирается на ужин. Совершая седер — так называется праздничная трапеза — присутствующие поют религиозные гимны и вспоминают историю исхода евреев из Египта.

Известия Открытка на Песах

Сюжет о спасении еврейского народа приводится в Ветхом Завете. В писании говорится, что евреи долгое время мечтали освободиться от рабства и найти настоящий дом. За то, что фараон не исполнил их волю, Бог послал египтянам множество бедствий, известных как «десять казней Египетских».

Известия Открытка на Песах

Последняя из них включала гибель первенцев всех египтян. Божья кара минула только еврейские семьи. Отсюда и пошло название Песах, что в переводе с иврита означает «миновал» или «прошел мимо».

Все блюда на столе в праздник символизируют те страдания, через которые прошли евреи. Так, марор — традиционное на Песах блюдо из зелени — означает тяжесть рабства. Харосет — фруктово-ореховая смесь, напоминающая глину, с которой работали евреи в Египте, — изнурительный труд. А маца — пресные хлебцы — пищу, которой питались евреи в пустыне после исхода.

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Однако Песах — это всё же радостный праздник, связанный с обретением свободы. В последний день он сопровождается пением и танцами. А в полночь в синагогах устраивается церемония «разделения морских вод». Это напоминание о том, как пророк Моисей раздвинул воды Красного моря и позволил евреям, преследуемым египетским войском, пройти на другой берег. Сами же египтяне утонули.

Поздравления с праздником Песах в прозе своими словами

Традиционно в праздник иудеи поздравляют друг друга словами: «Хаг Песах самеах!» («Счастливого праздника Песах!») и «Хаг Песах кошер ве самеах!» («Радостного и кошерного Песаха!»).

Христиане и представители других конфессий, живущие в России, тоже могут поздравить своих земляков с праздником. Вот примеры того, что можно пожелать на Песах на русском языке:

«От души поздравляю со светлым праздником Песах! Пусть Всевышний хранит в ваших сердцах чувство свободы, веру в чудеса и пошлет благодать в вашу жизнь. На ваших столах пусть всегда будет изобилие, а в доме царят мир и любовь».

«Со светлым праздником Песах! В этот великий день желаю вам всегда помнить об истоках своего народа, хранить веру, мудрость и никогда более не познать черных дней. Благополучия, процветания и Божьей милости!»

«Примите мои искренние поздравления с праздником Песах! Хочу пожелать, чтобы эта весна принесла счастье, благополучие, новые возможности, открыв лучшую страницу в вашей жизни. Желаю всегда следовать зову сердца и быть свободным в своем выборе. Счастливого праздника!»

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press и Getty Images.