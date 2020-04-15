Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни в РФ

Коронавирус не повлияет на показатели продолжительности жизни в России, однако приведет к перестройке здравоохранения в стране. Об этом 15 апреля заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

«Никак не повлияет. Продолжительность жизни — это расчетный показатель. <...> Она [смертность] будет незаметна с точки зрения статистики, она куда более заметна с точки зрения идеологии администрирования и политики и с точки зрения развития науки», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Специалист подчеркнула, что коронавирус стал десятой инфекционной вспышкой, однако предыдущие не затрагивали так массово Россию. По ее мнению, текущая система здравоохранения в России оказалась несостоятельной, а потому нуждается в перестройке и формировании новой мобилизационной модели.

Попович считает, что российской медицине необходимо отойти от стандартов и лечить больного с учетом его микробиома, а не болезнь. Также эксперт указала на пользу развития телемедицины.

4 апреля американские эксперты рассказали, что у курильщиков заболевание COVID-19 проходит в более тяжелой форме.Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом или онкологией.

По состоянию на 15 апреля, в России зарегистрированы более 21 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли по меньшей мере 170 человек, поправились свыше 1,6 тыс. пациента.

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