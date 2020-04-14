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Четыре новые школы построят в Мурманске

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В Мурманске в ближайшие годы планируют возвести четыре новые школы. Сроки и места строительства трех из них уже определены.

Министерство образования и науки Мурманской области приняло решение о строительстве школ в Первомайском и Ленинском округах. Работы начнутся в 2021 году, а завершить их планируют в 2022-м. Обе школы смогут принять 1,3 тыс. учеников, пишет ИА «Би-порт».

Средства на эти цели направят из федерального и регионального бюджетов. Ранее на них хотели построить школу на улице Скальной. От реализации проекта отказались из-за сложности рельефа, отсутствия реальной необходимости и невозможности спрогнозировать сроки и стоимость подведения инфраструктуры.

Третью школу построят в Больничном городке. Область уже направила соответствующую заявку в Минпросвещения РФ. Начать работы должны в 2024 году.

Между тем губернатор региона Андрей Чибис отметил необходимость города в четвертой школе. Ее месторасположение уже определено, однако будет проведен более детальный анализ.

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