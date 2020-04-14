Школы и детские сады Омска обработают специальными средствами

Закупка дезинфицирующих средств для омских школ и детсадов обошлась мэрии города почти в 5 млн рублей. Перед тем как образовательный процесс возобновится, помещения должны тщательно обработать. Пока школьники учатся дистанционно, а воспитанники детсадов остаются на незапланированных каникулах, средства расходуются по минимуму.

Также вскоре для всех учреждений приобретут бесконтактные термометры. С их помощью учителя и воспитатели будут проверять температуру всех детей и подростков, передает ИА «Город55». В общей сложности на предотвращение распространения коронавируса для школ и детских садов из резервного фонда Омска выделили 9,047 млн рублей.

Ранее в Приморском крае приняли решение не завершать раньше срока учебный год. Школьники вернутся к урокам в классах или продолжат заниматься дистанционно. 103 малокомплектные школы, в которых обучается от пяти до 50 человек, продолжат работу в очном режиме. У многих из этих учеников нет компьютеров или доступа к интернету.