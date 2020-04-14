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Разин рассказал о состоянии Татьяны Булановой

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram 14 апреля рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой.

По его словам, исполнительница «вышла на связь» и чувствует себя лучше. Он уточнил, что она находится в лучшем кардиологическом центре Петербурга. В настоящее время медики делают всё возможное, чтобы Буланова как можно скорее поправилась.

Накануне, 13 апреля, певица на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из больницы, на которой запечатлела свой обед из макарон и котлеты. В подписи к снимку Буланова поблагодарила поклонников за переживания и заботу, а также призвала всех беречь здоровье, пишет сайт kp.ru.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. Певица обратилась ко врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем.

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