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Представитель Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Татьяна Буланова, госпитализированная накануне в Санкт-Петербурге, находится в больнице с микроинсультом. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

По его словам, состояние исполнительницы оценивается как стабильное, она чувствует себя лучше. «Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт», — отметил Сергеев в воскресенье, 12 апреля.

Представитель певицы рассказал, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад. Он выразил надежду на скорое выздоровление артистки и добавил, что она на связи.

Накануне сообщалось, что у Булановой проблемы с сердцем. В больнице ей провели обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В 1996 году она была удостоена таких наград, как «Золотой граммофон» и «Песня года» за композицию «Ясный мой свет». В 2004 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

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