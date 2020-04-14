Горячая зона: в Чернобыле бушует пожар

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжает бушевать пожар. Правоохранительные органы Украины называют вероятной причиной возгорания поджог. Усилия пожарных пока остаются бесплодными. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Пожар в закрытой для посещения зоне вокруг АЭС начался 4 апреля на площади около 5 га
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Фото: РИА Новости/Стрингер
К настоящему времени огонь уничтожил так называемый рыжий лес и несколько заброшенных деревень
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Пожарные продолжают борьбу с огнем, но сетуют на недостаток средств. По словам спасателей, не хватает даже воды и еды
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Кампанию по сбору денег для помощи пожарным развернули украинские блогеры
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Фото: REUTERS/Yaroslav Yemelianenko
Уровень радиации в зоне возгорания, по некоторым данным, уже превысил норму более чем в 15 раз
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Огонь вплотную подобрался к хранилищам радиоактивных отходов в Припяти
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Фото: REUTERS/Stringer
Пресс-служба НАЭК «Энергоатом», оператора всех АЭС Украины, признала ситуацию «неконтролируемой и критичной»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Украинская полиция задержала двух подозреваемых в поджоге сухой травы. Это жители села Раговка, один из них сознался, что «для забавы в трех местах поджег мусор и траву»
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Фото: REUTERS/Stringer
По сообщениям из зоны возгорания, в настоящее время огонь движется в сторону Чернобыльской АЭС
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