Прямой эфир

На Алтае произошло землетрясение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Алтай ночью 14 апреля зафиксировали очередной подземный толчок. Соответствующая информация следует из оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 266 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Магнитуда подземных толчков составила 3,3. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,8 балла по шкале MSK-64, пишет altapress.ru.

2 апреля в Онгудайском районе Республики Алтай произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 2,8 балла. Интенсивность сотрясений в центре достигла 3,1 балла

Горный Алтай является сейсмоактивной зоной, поэтому землетрясение здесь довольно обычное явление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3
На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020