На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай ночью 14 апреля зафиксировали очередной подземный толчок. Соответствующая информация следует из оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 266 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Магнитуда подземных толчков составила 3,3. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,8 балла по шкале MSK-64, пишет altapress.ru.

2 апреля в Онгудайском районе Республики Алтай произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 2,8 балла. Интенсивность сотрясений в центре достигла 3,1 балла

Горный Алтай является сейсмоактивной зоной, поэтому землетрясение здесь довольно обычное явление.