Кладбища на Урале закрыли из-за распространения коронавируса

В Свердловской области ввели запрет на посещение кладбищ. Также под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе религиозные.

Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписано главным санитарным врачом по региону Дмитрием Козловских. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

Проведение похорон и оказание ритуальных услуг по-прежнему разрешено, пишет ТагилСити.Ру.

В Свердловской области по данным на 13 апреля коронавирус подтвержден у 85 человек. Пятеро больных находятся в Нижнем Тагиле. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

В Ленинградской области с 11 апреля действует запрет на посещение кладбищ. Исключение сделано лишь для погребения в присутствии близких родственников.

А вот в Псковской области в дни православных праздников планируют запустить на кладбища дополнительные автобусные рейсы к кладбищам. Правда, льготы и месячные проездные для горожан действовать не будут.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 18,328 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.