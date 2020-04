Бой Яна и Мораеса перенесен из Казахстана на частный остров

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом был перенесен из Казахстана на частный остров. Об этом бразильский боец рассказал на своей странице в Instagram.

«Я уже знаю, где это и как туда добраться. Всё серьезно, скоро будут новости. Бою быть, и мы верим, что UFC сделает всё, как надо», — написал Мораес, пояснив, что бой состоится на частном острове, который будет специально оборудован под проведение турниров UFC, передает «Газета.ру».

«Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как туда добраться», — отреагировал на пост бразильца россиянин, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.

Hey @MMARLONMORAES, can you send me location and explain how to get there? 🤔🤷🏻‍♂️😁 pic.twitter.com/Sitgad8LRx