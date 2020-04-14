Бой Яна и Мораеса перенесен из Казахстана на частный остров

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом был перенесен из Казахстана на частный остров. Об этом бразильский боец рассказал на своей странице в Instagram.

«Я уже знаю, где это и как туда добраться. Всё серьезно, скоро будут новости. Бою быть, и мы верим, что UFC сделает всё, как надо», — написал Мораес, пояснив, что бой состоится на частном острове, который будет специально оборудован под проведение турниров UFC, передает «Газета.ру».

«Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как туда добраться», — отреагировал на пост бразильца россиянин, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.

Hey @MMARLONMORAES, can you send me location and explain how to get there? 🤔🤷🏻‍♂️😁 pic.twitter.com/Sitgad8LRx — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) April 13, 2020

Поединок Петра Яна и Марлона Мораеса должен был пройти в Казахстане 13 июня. Представители UFC пока не делали официальных заявлений о переносе матча.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил в интервью американским СМИ, что ближайшие международные турниры бойцовского чемпионата будут проходить на специально арендованном частном острове.

10 апреля стало известно об отмене турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля в Нью-Йорке. В главном бою за пояс временного чемпиона в легком весе должны были сойтись американец Тони Фергюсон и его соотечественник Джастин Гэтжи, который заменил снявшегося с поединка Хабиба Нурмагомедова. При этом глава UFC отметил, что другие бои также отложили на неопределенный срок из-за эпидемии COVID-19.

Несостоявшаяся встреча Нурмагомедова и Фергюсона стала пятой из ранее перенесенных поединков между бойцами с 2015 года. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.