Число заключенных в России в 2019 году уменьшилось на 40 тыс.

Количество заключенных в российских исправительных учреждениях в 2019 году составило 523,9 тыс, это на 40 тыс. меньше, чем в 2018 году. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, который был опубликован в «Российской газете» 14 апреля.

Уточняется, что в 2018 году в российских тюрьмах отбывали наказание 563,2 тыс. заключенных.

Эту тенденцию Москалькова связала со стремлением государства применять суровое наказание в виде лишения свободы в крайних случаях.

«И в данной связи взятый государством курс на гуманизацию и сокращение количества граждан, в отношении которых выносятся приговоры к лишению свободы, конечно, позитивное явление», — говорится в докладе.

Омбудсмен также выразила надежду на сохранение данной динамики.

26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что число заключенных в России сократилось в два раза в сравнении с началом 2000-х годов.