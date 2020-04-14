Прямой эфир

Число заключенных в России в 2019 году уменьшилось на 40 тыс.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество заключенных в российских исправительных учреждениях в 2019 году составило 523,9 тыс, это на 40 тыс. меньше, чем в 2018 году. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, который был опубликован в «Российской газете» 14 апреля.

Санкционный смотритель: как в мире наказывают за нарушение карантина
Несоблюдение самоизоляции в большинстве стран чревато штрафами и тюрьмой

Уточняется, что в 2018 году в российских тюрьмах отбывали наказание 563,2 тыс. заключенных.

Эту тенденцию Москалькова связала со стремлением государства применять суровое наказание в виде лишения свободы в крайних случаях.

«И в данной связи взятый государством курс на гуманизацию и сокращение количества граждан, в отношении которых выносятся приговоры к лишению свободы, конечно, позитивное явление», — говорится в докладе.

Омбудсмен также выразила надежду на сохранение данной динамики.

26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что число заключенных в России сократилось в два раза в сравнении с началом 2000-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заключенные московских СИЗО смогут купить маски в магазине ФСИН
ФСИН открыла лаборатории для тестирования на COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020