Знак «Дерево дружбы» в Петрозаводске демонтировали для реставрации

В Петрозаводске завершен демонтаж памятного знака «Дерево дружбы», который располагался на Аллее городов-побратимов с 1979 года и символизировал партнерские отношения Карелии с другими городами. Его вновь соберут после реставрации и установят в парке Победы на набережной Онежского озера.

Место на Алее городов-побратимов пустовать не будет, там до 9 мая установят стелу «Город воинской славы». Как отмечает ИА FlashNord, работы планируют завершить летом. В ходе реставрации проведут ремонт несущей конструкции и отмоют лишние надписи.

Напомним, в карельской Кондопоге восстановят сгоревшую Успенскую церковь. Проект реставрации сделают за счет средств из федерального бюджета. Этим займутся Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры России. Вся документация должна быть подготовлена к июню 2020 года.