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Усадьбу Ларса Сонка отреставрируют в Карелии на пожертвования

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Фонд Ильи Варламова «Внимание» завершил прием пожертвований на реставрацию крыши старинной усадьбы Ларса Сонка Куркиеки (Карелия). Собрано 288 тыс. рублей. Эту сумму потратят на ремонт черепичной крыши здания, пишет ИА «Карелinform».

Дом-музей Ларса Сонка был построен в 1914 году. Усадьба находится на берегу Ладожского озера в устье реки Куркиеки. В конце августа 2014 года состоялось официальное открытие арт-резиденции «Усадьба Сонка», которая стала туристическим местом.

В конце ноября было возбуждено уголовное дело после сноса главного дома усадьбы Олениных в Воронежской области. Виновникам уничтожения объекта культурного наследия в селе Староживотинное Рамонского района грозит до трех лет лишения свободы.

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