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Сгоревшую в Кондопоге церковь отреставрируют на федеральные деньги

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В карельской Кондопоге восстановят сгоревшую Успенскую церковь. План работ обсуждался на заседании Попечительского совета, в котором принял участие глава Карелии Александр Худилайнен.

Так, уже известно, что проект реставрации собора сделают за счет средств из федерального бюджета. Этим займутся Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры России. Вся документация должна быть подготовлена к июню 2020 года. После этого станет известна смета строительства, пишет ИА FlashNord.

Церковь Успения Божией Матери в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года. По факту уничтожения уникального памятника деревянного зодчества XVIII века возбуждено два уголовных дела. В совершении преступления подозревается 15-летний подросток.

Работы по консервации на месте пожара провели осенью 2018 года. Позже там возвели защитные конструкции над уцелевшими фрагментами. Сбор пожертвований на восстановление храма ведет фонд «Северный духовный путь».

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