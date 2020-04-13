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Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

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Российская компания разработала лекарство для лечения коронавируса. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Оценка доклинических исследований

По словам министра, препарат тестировался специалистами других стран. Но Россия полностью создала собственный аналог и сделала первую партию лекарства для клинических испытаний. «Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — сказал Мурашко.

По данным «Газеты.ру», в течение 10-12 дней лекарство от коронавируса начнут тестировать. Это должно улучшить исходы по терапии заболевания.

Риск нехватки ряда лекарств

Как добавил Мурашко, его ведомство отмечает риск дефицита по некоторым лекарствам. Власти уже определили лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо остатки держать на контроле.

Реагирование на снижение запасов этих лекарств включено в регуляторный механизм. Так, по словам главы Минздрава, вопрос обсуждался с Индией, заблокировавшей поставку лекарств. Местная компания устно подтвердила согласие на возобновление ввоза.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 1470 человек, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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