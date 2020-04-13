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Трамп анонсировал скорую отмену ряда ограничений из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Ряд ограничений, введенных в США из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время будет отменен. Об этом 13 апреля американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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По словам Трампа, некоторые «лживые СМИ» утверждают, что губернаторы штата могут в ближайшее время самостоятельно открыть границы. Он подчеркнул, что такое решение является исключительно прерогативой президента, которое принимается в условиях совместной работы с главами штатов.

«Администрация и я тесно сотрудничаем с губернаторами, и эта работа будет продолжаться. Мое решение совместно с губернаторами и другими будет принято в ближайшее время», — написал Трамп.

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в конце декабря прошлого года из китайского города Ухань. За несколько месяцев случаи инфицирования были выявлены более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,8 млн. При этом более 117 тыс. человек скончались, более 437 тыс. пациентов вылечились. США занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом — 564,3 тыс. человек. 22,8 тыс. человек скончались, 33,7 тыс. — выздоровели.

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