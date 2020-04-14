По горячим следам: как обследовать Долину гейзеров

На территории заповедника обитает крупнейшая в России охраняемая дикая популяция бурых медведей. Только здесь сохранился камчатский подвид северного оленя — одного из самых крупных в мире. В местных лесах водятся лоси, снежные бараны, лисы, рыси, росомахи, горностаи и соболи, ласки и белки. В реки заходят на нерест горбуша, чавыча, кета, нерка, на морском побережье располагаются лежбища сивучей, а в окрестных водах обитают серый и японский гладкий киты, косатки, морские свиньи, тюлени и каланы