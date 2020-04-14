По горячим следам: как обследовать Долину гейзеров

Камчатская Долина гейзеров — одно из крупнейших в мире скоплений горячих источников, связанных с вулканической деятельностью. Этот уникальный природный объект с аномально высоким биоразнообразием — главный центр притяжения туристов на полуострове. Что можно увидеть в заповеднике, доступ в который строго ограничен, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Долина гейзеров расположена на территории Кроноцкого государственного природного заповедника, одного из старейших в России. Здесь есть восемь действующих вулканов, несколько термальных озер, водопады. Так начинается извержение гейзера Большой
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Фото: Getty Images/yykkaa
Долина гейзеров представляет собой глубокий каньон, по дну которого протекает река Гейзерная. В его бортах находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы. На склонах вулкана Кихлиныч в истоках реки наблюдаются активные фумаролы — отверстия, через которые происходит выброс горячих газов
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Выброс пара на одном из склонов Мутновского вулкана
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Склон горы с гейзерами, получивший название «Витраж»
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Фото: РИА Новости/Мария Ващук
После извержения гейзера Великан
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Грязевой котел — это геологическое образование, из которого на поверхность земли периодически выбрасываются грязь, газы, вода, иногда нефть
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Фото: Getty Images/Richard I'Anson
Прогулки у грязевого котла Красный
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Фото: Getty Images/Ignacio Palacios
На территории заповедника обитает крупнейшая в России охраняемая дикая популяция бурых медведей. Только здесь сохранился камчатский подвид северного оленя — одного из самых крупных в мире. В местных лесах водятся лоси, снежные бараны, лисы, рыси, росомахи, горностаи и соболи, ласки и белки. В реки заходят на нерест горбуша, чавыча, кета, нерка, на морском побережье располагаются лежбища сивучей, а в окрестных водах обитают серый и японский гладкий киты, косатки, морские свиньи, тюлени и каланы
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Самостоятельный туризм был запрещен в Долине гейзеров еще в 1967 году. Спустя 10 лет она была полностью закрыта для путешественников. В начале 1990-х была создана необходимая инфраструктура, и объект снова открылся, но доступ туда по-прежнему ограничен
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