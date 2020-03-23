Вишневый джем: как мир готовится к лету

Любование цветами — многовековая японская традиция — в век глобализации стала популярна во всем мире. Вишневый цвет, напоминающий японцам об эфемерности и быстротечности жизни, стал для человечества поводом весело отпраздновать окончание холодов. Как в разных странах готовятся к наступлению летнего сезона — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Цветение сакуры, за которым в Японии следят особенно пристально, на протяжении десятилетий занося данные в журнал наблюдений, начинается в этом году раньше обычного
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Еще несколько дней назад в саду у храма Ясукуни на вишневом дереве сорта сомэй-ёсино раскрылось не менее пяти цветов, что говорит о начале сезона
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Одно из самых популярных мест встречи с цветущей сакурой в Токио — парк Синдзюку-гёэн, на территории которого находится сразу несколько садов
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Фото: Global Look Press/AFLO/Yohei Osada
Излюбленное место отдыха токийцев — Мусасино Форест парк, находящийся неподалеку от спортивной арены, построенной к Олимпийским играм
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Фото: Getty Images/Visual China Group
Китайцы не особенно увлекаются тихим созерцанием деревьев, они предпочитают подобраться поближе к дереву, сделать селфи или фото на память. Цветущие сады Аньшуня в провинции Гуйчжоу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Peng Huan
Хотя символами Наньнина являются китайская роза и миндаль, его не обошла традиция встречать весну цветущей вишней
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
Одно из лучших мест для наблюдения за цветущей сакурой в Шанхае — парк Гуцунь
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
В мюнхенском Олимпийском парке цветение чаще всего приходится на начало апреля
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Королевский Сейнт-Джеймс парк в Лондоне обычно наполняется любителями цветов в середине апреля
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Фото: Getty Images/EyeEm/Steven Heap
Бело-розовые цветущие леса привлекают в Вашингтон тысячи туристов
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
В американской столице ежегодно проводится Национальный фестиваль, посвященный этому событию. Он проходит, в отличие от восточных традиций созерцания сакуры, довольно шумно — с парадами, музыкальными концертами и народными гуляниями
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