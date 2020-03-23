Вишневый джем: как мир готовится к лету

Любование цветами — многовековая японская традиция — в век глобализации стала популярна во всем мире. Вишневый цвет, напоминающий японцам об эфемерности и быстротечности жизни, стал для человечества поводом весело отпраздновать окончание холодов. Как в разных странах готовятся к наступлению летнего сезона — в фотогалерее «Известий»