Один дома: почему лесным обитателям приходится бежать

Международный день лесов отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден ООН в 2012 году с тем, чтобы еще раз напомнить человечеству о проблеме уничтожения деревьев и связанного с ним сокращения биоразнообразия на земле. Если скорость вырубки не сократится, экосистема, которая является домом для подавляющего большинства сухопутных организмов, изменится безвозвратно. Мир, который мы можем потерять навсегда, — в фотогалерее «Известий»