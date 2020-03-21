Один дома: почему лесным обитателям приходится бежать

Международный день лесов отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден ООН в 2012 году с тем, чтобы еще раз напомнить человечеству о проблеме уничтожения деревьев и связанного с ним сокращения биоразнообразия на земле. Если скорость вырубки не сократится, экосистема, которая является домом для подавляющего большинства сухопутных организмов, изменится безвозвратно. Мир, который мы можем потерять навсегда, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/EyeEm/Tawatchai Prakobkit
Бамбуковый лес Сагано в Киото — предмет особой гордости японцев. Он занимает территорию в 16 кв. км и со всех сторон окружен мегаполисами. Заповедник находится под охраной государства, гулять по нему свободно нельзя, только по огороженным аллеям
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Фото: Getty Images/mirceax
Национальный парк Мон-Сен-Бруно в канадском Квебеке славится богатой флорой и фауной. Здесь насчитывается 574 вида растений, 24 из них — вымирающие, 38 видов млекопитающих и 234 вида птиц, семь видов рептилий и 13 видов рыб
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Фото: Global Look Press/Craig Lovell
Американский национальный парк «Секвойя», расположенный на склонах гор Сьерра-Невада, известен гигантскими экземплярами деревьев. «Генерал Шерман», растущий в роще под названием «Гигансткий лес», — самое большое по объему древесины дерево на планете. «Генерал Грант», обитающий в соседнем национальном парке «Кингс-Каньон», чуть меньше и занимает второе место в мире по объемам
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Фото: Global Look Press/dpa/Lars Halbauer
Криволесье — роща сосен необычной формы, неподалеку от польской деревни Нове Царново. Несколько сотен деревьев у основания изогнуты на 90 градусов и повернуты на север. Вокруг них растут обычные деревья. Говорят, что эта аномалия — творение рук человеческих. Похожая аномалия наблюдается на Куршской косе, где можно погулять по Танцующему лесу
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Фото: Getty Images/Siegfried Layda
Самый крупный в мире тропический лес растет на берегах реки Амазонки в Южной Америке. Он занимает площадь в 5,5 млн кв. км и располагается на территории девяти государств. Здесь наблюдается самое большое биоразнообразие на планете — 40 тыс. видов растений, 3 тыс. видов рыб, порядка 1,3 тыс. видов птиц, несколько сотен видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, более 100 тыс. видов беспозвоночных, 16 тыс. видов деревьев
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Фото: Getty Images/Lukas Bischoff
Лес, утонувший в озере Каинды в горах Алатау, всегда привлекал множество туристов. Затопление произошло в 1911 году, после того как ущелье во время землетрясения было перегорожено оползнем. Воды озера могут менять свой цвет от зеленого до ярко-голубого, а их температура не превышает +6 градусов
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Фото: Getty Images/znm
Лес «Кровь дракона» на острове Сокотра в Индийском океане — одно из самых необычных мест на земле. Особенности климата и долгая изоляция сформировали здесь уникальный растительный и животный мир, состоящий преимущественно из эндемиков. У берегов острова добывают самый редкий на планете жемчуг — черный со свинцовым отливом
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Фото: Getty Images/RomanKhomlyak
Национальный парк «Олимпик», расположенный в американском штате Вашингтон, знаменит своим биологическим разнообразием. Благодаря длительной изоляции полуострова от материка на нем сформировалась особая флора и фауна. Среди обитающих здесь видов — 15 эндемиков-животных и восемь эндемиков-растений
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Фото: РИА Новости/Юрий Кавер
К началу XXI века человек уничтожил около 50% площадей лесов, ранее существовавших на земле...
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