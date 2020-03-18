Полуостров свободы: чем нам особенно дорог Крым

Крым отметил шестую годовщину воссоединения с Россией. В ходе всеобщего голосования 16 марта 2014 года большинство жителей поддержало возвращение подаренного в 1954 году региона в состав Российской Федерации после политического кризиса на Украине. Полуостров всегда славится своими рекреационными и сельскохозяйственными ресурсами, особенно тысячелетними традициями виноделия. Лишь некоторые из многочисленных природных богатств Крыма — в фотогалерее «Известий»