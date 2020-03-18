Полуостров свободы: чем нам особенно дорог Крым

Крым отметил шестую годовщину воссоединения с Россией. В ходе всеобщего голосования 16 марта 2014 года большинство жителей поддержало возвращение подаренного в 1954 году региона в состав Российской Федерации после политического кризиса на Украине. Полуостров всегда славится своими рекреационными и сельскохозяйственными ресурсами, особенно тысячелетними традициями виноделия. Лишь некоторые из многочисленных природных богатств Крыма — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Уникальное Кояшское озеро, которое является источником целебных грязей, расположено в Опукском природном заповеднике, между Керчью и Феодосией. В период цветения водорослей его соленые воды окрашиваются в разные оттенки красного — от нежно-розового до пурпурного
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Мыс Тарханкут — самая западная точка полуострова и одно из самых живописных мест. Отвесные берега Караджинской бухты изрезаны причудливыми пещерами и гротами, а на выходе из нее стоит старинный Тарханкутский маяк
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Севастополь — город русской славы, важный стратегический пункт и культурно-исторический центр. Ведущая отрасль местной промышленности — добыча и переработка морепродуктов
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Ай-Петри — горный массив на Южном берегу Крыма, популярный туристический объект, на вершину которого ведет канатная дорога. С вершины горы можно спуститься к одному из самых крупных в Европе водопадов — Учан-Су
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Крымскому виноделию более 2 тыс. лет, оно объединяет в себе традиции греческих и генуэзских мастеров
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Массандра» — самое крупное винодельческое предприятие на полуострове, специализируется на производстве десертных и крепленых вин. Коллекция «Массандры» является крупнейшей в мире — она насчитывает около миллиона бутылок и занесена в Книгу рекордов Гиннесса
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Белая скала, или Ак-Кая, — одна из самых знаменитых достопримечательностей Крыма. Это излюбленное место кинематографистов — здесь снимают вестерны, боевики, приключенческие фильмы и рок-оперы. Экзотические окрестные пейзажи стали декорациями почти для двух десятков фильмов
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Крым славится природными маковыми полями, которые можно встретить и в степной зоне, и в горной — в районе Коктебеля и Феодосии, в древнем Херсонесе и Инкермане, на мысе Казантип и в окрестностях Судака
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Долина привидений на западном склоне южной гряды Демерджи — скопление скал причудливой формы. Здесь можно наблюдать Брокенский призрак — природный феномен, при котором собственная гигантская тень появляется в окружении радужных колец на поверхности облаков. Благодаря движениям облаков и колебаниям плотности он может шевелиться
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Крымский мост — уникальное сооружение, которое протянулось над Керченским проливом и соединило Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу
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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
Добыча морской соли садочным способом в бассейне озера Сасык-Сиваш возле Евпатории
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Скала Золотые Ворота в Карадагском природном заповеднике
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