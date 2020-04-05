Преломление света: что можно увидеть на границе двух миров

500 млн лет назад растения и грибы, а за ними членистоногие и другие животные вышли на сушу. Но не все. С тех пор земные и морские обитатели живут бок о бок и иногда интересуются соседями, особенно когда становится голодно или скучно. Что происходит по обе стороны границы — в фотогалерее «Известий»