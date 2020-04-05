Преломление света: что можно увидеть на границе двух миров

500 млн лет назад растения и грибы, а за ними членистоногие и другие животные вышли на сушу. Но не все. С тех пор земные и морские обитатели живут бок о бок и иногда интересуются соседями, особенно когда становится голодно или скучно. Что происходит по обе стороны границы — в фотогалерее «Известий»
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Заглянуть в толщу вод Северного Ледовитого океана, чтобы увидеть, к примеру, гренландского кита, сухопутным обитателям бывает довольно сложно. Остается только ждать встречи на поверхности
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Морские звезды спокойно возлежат рядом с одним из пляжей Панамы, омываемой Карибским морем
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Обитатели средиземноморских глубин охотятся у скалистого мыса Кабо-де-Палос в испанской Картахене
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Китовая акула ищет чем поживиться у берегов Мадагаскара в Индийском океане
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Фото: Getty Images/Stephen Frink
Скаты на Стрингрей-Сити — серии песчаных отмелей у Каймановых островов — совсем ручные и не боятся людей
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Морская черепаха активно участвует в жизни Леди-Эллиот — самого южного кораллового острова Большого Барьерного рифа на восточном побережье Австралии
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Стаи рыб кормятся у Коста-Брава — северного побережья испанской Каталонии
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Медуза направляется к берегам Мальдив
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Акулы чего-то ждут у Хуахина — острова в Тихом океане, входящего в состав Французской Полинезии
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Подводная растительность украшает окрестности острова Ражда-Ампат — одного из самых живописных мест Индонезии
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Стадо свиней, которое поселилось на одном из багамских пляжей, решило запустить обратный процесс — возвращения животных с суши в воду. И их уже вполне можно назвать морскими обитателями — они очень ловко плавают, ныряют и догоняют отдыхающих, выпрашивая у них еду
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