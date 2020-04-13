В Москве заработал сервис пропусков

Сервис оформления цифровых пропусков заработал в столице. Разрешение на передвижение можно оформить на сайте мэрии Москвы. Всего три вида пропусков: для поездок на работу, для поездок в медучреждения , для поездок в личных целях. В столичном регионе правила самоизоляции вводятся с 15 апреля. ропуск для поездок на работу выдаётся на срок по 30 апреля. Посещать больницы можнотнеограниченное число раз. Выезд на авто в личных целях возможен не более 2 раз в неделю.