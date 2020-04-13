Новую страусиную ферму планируют открыть в Тюменской области

Фермер из Тюменской области намерен получить субсидию на открытие страусиной фермы. Владелец личного подсобного хозяйства (ЛПХ) уже составил договор с заводчиками птиц из Нижегородской области.

По мнению фермера, разведение страусов может стать рентабельным бизнесом. Мясо птицы ценится за диетические качества, также востребованы и крупные яйца. Мужчина уже разработал бизнес-проект и намерен подать документы для участия в конкурсе «Агростартап». Об этом сообщает портал «Наш город».

В рамках конкурса предусмотрена господдержка в размере 3 млн рублей.

На данный момент в ЛПХ содержатся свиньи, коровы и козы.