«Школу фермера» создали в Калужской области

В Калужском институте дополнительного профессионального образования в сфере АПК прошли итоговые экзамены для слушателей «Школы фермера». Обучение организовано в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов». Слушателям доступны занятия по всем направлениям аграрного производства и стажировка в действующих фермерских хозяйствах.

«Разработчики учебной программы ориентируются на реальные запросы малого сельского бизнеса. Именно поэтому в программу включено много практических занятий, а также лекции аграриев, имеющих большой опыт работы», — подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

Наибольшей популярностью пользуется курс по животноводству, помогающий в создании семейных роботизированных молочных и специализированных мясных ферм, сообщает газета «Весть».

Ранее, 10 марта, в Липецкой области начался прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов начинающим фермерам. Аграрии смогут получить средства для развития фермерских хозяйств. В 2020 году на два конкурса направлено 122,5 млн рублей, из которых 105 млн рублей будут предоставлены федеральным бюджетом. Всего же в регионе на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, направят почти 159 млн рублей.