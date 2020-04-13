Прямой эфир
Сюжет:

В Минпросвещения заявили о недопустимости снижения зарплат учителей

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение зарплат учителей недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания партии «Единая Россия» по организации образовательного процесса в период пандемии коронавируса.

На проводе: итоги первой недели дистанционного обучения в школах
Занятия онлайн одинаково непросто даются и учителям, и школьникам, и родителям

«Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей», — сказал он.

Как добавил Кравцов, если в регионах возникают ситуации со снижением зарплаты или ее невыплаты, надо сообщать в министерство. Ситуация будет исправлена, пообещал он.

В связи с распространением коронавируса в российских регионах введен режим самоизоляции для граждан, закрыты рестораны, торговые центры, музеи, парки и другие места массового скопления людей, а период до 30 апреля объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Как 10 апреля заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вузы справились с организацией дистанционки.

В тот же день вузы России заявили о готовности к тому, чтобы организовать сдачу летней сессии в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса.

крона

13 апреля стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 2558. Таким образом, всего в стране диагностировано 18 328 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверть российских школьников выступили за отмену экзаменов
В профсоюзе учителей связали решение не откладывать ЕГЭ с осенним призывом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020