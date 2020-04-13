В Минпросвещения заявили о недопустимости снижения зарплат учителей

Снижение зарплат учителей недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания партии «Единая Россия» по организации образовательного процесса в период пандемии коронавируса.

«Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей», — сказал он.

Как добавил Кравцов, если в регионах возникают ситуации со снижением зарплаты или ее невыплаты, надо сообщать в министерство. Ситуация будет исправлена, пообещал он.

В связи с распространением коронавируса в российских регионах введен режим самоизоляции для граждан, закрыты рестораны, торговые центры, музеи, парки и другие места массового скопления людей, а период до 30 апреля объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Как 10 апреля заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вузы справились с организацией дистанционки.

В тот же день вузы России заявили о готовности к тому, чтобы организовать сдачу летней сессии в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса.

13 апреля стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 2558. Таким образом, всего в стране диагностировано 18 328 случаев заболевания.