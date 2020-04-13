Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 13 апреля.

По словам собеседника агентства, речь идет о лайнере Airbus, который должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. По некоторым данным, борт принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

О задымлении в кабине командир экипажа сообщил через несколько минут после вылета.

Лайнер уже совершил посадку в уральской столице. По предварительным данным, пострадавших нет.