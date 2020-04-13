Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине
Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 13 апреля.
По словам собеседника агентства, речь идет о лайнере Airbus, который должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. По некоторым данным, борт принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».
О задымлении в кабине командир экипажа сообщил через несколько минут после вылета.
Лайнер уже совершил посадку в уральской столице. По предварительным данным, пострадавших нет.