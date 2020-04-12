В УК РФ предложили внести наказание за травлю в Сети

В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Соответствующее предложение уже направлены в Госдуму и Совфед, рассказали в ОП газете «Известия».

На данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.

«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

За угрозу в Сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. Поправки планируется внести в УК и в КоАП.

Обе палаты парламената уже готовы рассмотреть предложения.

Подробнее читайте в статье «Известий» 13 апреля