Прямой эфир

National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс. Об этом 12 апреля написали в американском издании National Interest.

По мнению издания, «Искандеры» вместе с четким планом преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием. Так, например, комплексы, расположенные в Калининградской области, могут поразить цели в в Польше, восточных областях Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и на значительной части Балтийского моря.

«Оттуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты «Искандер» не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален», — говорится в статье.

Отмечается, что дальность полета ракеты — 400–500 км, а вес боеголовки, которую она может нести, составляет 480–700 кг. С вероятностью 50% ракета может попасть в точку, которая находится в двух-пяти метрах от заданной координаты.

Ранее 8 марта российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» провели тренировки, в ходе которых отработали нанесение и отражение ракетных атак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео запуска «Искандеров» в Ивановской области
«Искандеры» передислоцировали в Подмосковье для участия в параде Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020