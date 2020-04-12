Экс-капитан «Спартака» Титов поддержал сокращение зарплат футболистов

Бывший полузащитник и тренер футбольного клуба «Спартак» Егор Титов считает правильным решение об урезании зарплат в команде на время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

Красно-белые первыми в Российской премьер-лиге объявили о том, что во время паузы футболисты основного состава согласились на 40-процентное понижение зарплаты. Соответствующее решение было принято после обсуждения с руководством клуба, после чего владелец «Спартака» и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун поблагодарил игроков за конструктивную позицию.

«Весь мир сейчас подстраивается под ситуацию. Однозначно согласен с подобной мерой. Учитывая, сколько делает для «Спартака» Федун, могу футболистам только поаплодировать. Так же как и врачам, которые борются с коронавирусом. Страдают все — может быть, только аптеки считают прибыль. Экономика везде упала. Так что игрокам тоже с пониманием нужно подходить к этому вопросу», — сказал Титов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Экс-капитан «Спартака» считает, что чемпионат России нельзя завершать досрочно после 22 из 30 туров. «Однозначно надо доигрывать, пусть даже летом», — заметил Титов.

Турнир РПЛ был прерван 17 марта, пауза продлится до 31 мая. В календаре остаются 8 туров, а также один матч 1/4 финала, две игры 1/2 финала и финал Кубка России. «Матчи Кубка можно в случае чего быстро провести на нейтральных полях — в Нижнем, Саранске», — предложил тренер. В одном из полуфиналов должны сыграть «Зенит» и «Спартак», причем место проведения матча не было определено.

По мнению Титова, футбольный сезон в России можно закрыть за полтора месяца. «Двенадцати командам нужно выйти на поле по 8 раз, четырем с учетом Кубка по 9 и двум, финалистам, по 10», — подсчитал он.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России также выразил уверенность в том, что досрочное подведение итогов или обнуление результатов чемпионата недопустимо. «Если завершить сезон сейчас, потом пойдет много разговоров — это, мол, нечестно, и всё в таком духе», — сказал он. По мнению Титова, доигрывать сезон нужно даже в том случае, если придется проводить первые туры «после возобновления чемпионата без зрителей».

После 22 туров чемпионата-2019/20 лидирует «Зенит». У питерской команды — 50 очков. Далее в турнирной таблице Тинькофф–РПЛ располагаются «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36). «Спартак» с 28 очками располагается на восьмом месте, уступая также «Динамо» (30) и тульскому «Арсеналу» (28).