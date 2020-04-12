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Памятник природы выгорел в Тамбовской области из-за пала травы

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В Тамбовской области в результате пала травы и камыша пострадал Татарский вал. Территория является памятником истории и природы, на котором сохранились редкие виды растений «дикого поля».

За первую неделю апреля в Тамбовском районе зафиксировано 47 пожаров, из которых 44 — это палы травы и камыша. Основные очаги возгораний обнаружены в селах Стрельцы, Татаново, Донское, Горелое и Бокино, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

По данным сайта ГУ МЧС России по региону, 11 апреля сотрудники ведомства провели 15 облетов населенных пунктов и прилегающих территорий. По результатам было составлено четыре административных дела за разведение костров, к ответственности привлечены трое человек.

С 7 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.Он продлится 20 дней. С 20 марта на территории Тамбовского района действует распоряжение «О мерах по недопущению выжигания сухой растительности».

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