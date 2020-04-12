Прямой эфир

Ликвидирован пожар на кровле наркодиспансера в Красноярске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший на кровле здания областной клинической больницы в Красноярске. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.

В здании больницы находится наркодиспансер. Огонь полностью ликвидировали в 12:18 по местному времени (08:18 мск). В ходе пожара огонь охватил площадь в 200 кв. метров.

Сотрудники и пациенты наркодиспансера эвакуировались из горящего здания самостоятельно.

Накануне спасатели потушили возгорание на открытой площадке в поселке завода Мосрентген в Новой Москве. Площадь возгорания составила 40 кв. м. По данным ведомства, загорелся мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. метров
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020