Ликвидирован пожар на кровле наркодиспансера в Красноярске

Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший на кровле здания областной клинической больницы в Красноярске. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.

В здании больницы находится наркодиспансер. Огонь полностью ликвидировали в 12:18 по местному времени (08:18 мск). В ходе пожара огонь охватил площадь в 200 кв. метров.

Сотрудники и пациенты наркодиспансера эвакуировались из горящего здания самостоятельно.

Накануне спасатели потушили возгорание на открытой площадке в поселке завода Мосрентген в Новой Москве. Площадь возгорания составила 40 кв. м. По данным ведомства, загорелся мусор.