Папа римский совершил крестный ход на пустой площади в Ватикане

Папа римский Франциск возглавил крестный ход перед собором Святого Петра. Из-за пандемиии коронавируса церемония прошла без верующих — она транслировалась в прямом эфире.

На площади установили деревянное распятие из церкви Сан-Марчелло. Крестный ход обычно проходит у стен Колизея в Риме, но в этом году он впервые за 55 лет проводился на площади Святого Петра.