В Ватикане опровергли сообщения о коронавирусе у помощников Папы Римского

На фоне распространения коронавируса в Европе появляются нелепые слухи. Так, одно малоизвестное западное СМИ распространило новость о заражении Папы Римского коронавирусом после обращения к заболевшим.

В сообщении также говорилось о том, что заболели и люди из его ближайшего окружения, а в городе-государстве объявлен карантин. Позже в Ватикане назвали новость полным фейком: ранее там сообщали лишь о легком недомогании Папы.