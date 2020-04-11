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В Белоруссии назвали сроки запуска БелАЭС

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в июне, энергетический — в сентябре-октябре. Об этом 11 апреля заявил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

«В этом году планируется физический пуск энергоблока, энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт/часов в энергосистему страны. По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии — это сентябрь-октябрь», — приводит его слова телеканал ОНТ.

Каранкевич добавил, что в будущем возможны коррективы в планы запуска.

Ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

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